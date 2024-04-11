اعتقال 29 متسللا اجنبيا عبر حدود السليمانية

2024-04-11 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوات الحدود، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، القبض على (29) متسللا أجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث تمكنت من إلقاء القبض على (29) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأشار البيان الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



