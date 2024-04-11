قبل بدء مواعيد الدوام الجديدة وضرب نظام التوقيت.. مطالبات بتمديد عطلة العيد

2024-04-11 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتمديد عطلة عيد الفطر، الى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من السبت، باعتباره عيدا استثنائيا لعدة أسباب من بينها مصادفة تطابق موعد العيد بين المذاهب، فضلا عن بدء تطبيق نظام المواعيد الجديدة لدوام الوزارات والمؤسسات.

ورصدت "بغداد اليوم"، مجموعة من المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بجعل عطلة عيد الفطر الى يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي حددت الحكومة عطلة العيد من يوم الثلاثاء الماضي 9 نيسان ولغاية السبت 13 نيسان، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024.

ومن المؤمل ان تبدأ دوائر ومؤسسات الحكومة كافة بمواعيد الدوام الجديدة بعد انتهاء عطلة العيد، حيث سيكون دوام الدوائر الحكومية والوزارات في المنطقة الخضراء من السابعة الى الـ2 ظهرًا.

وتكون دوائر التربية والداخلية والدفاع والصحة من الثامنة الى الثالثة ظهرًا، والتعليم العالي والنقل والتجارة والاسكان من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، اما الجامعات والكليات فيكون الدوام من العاشرة صباحا الى الخامسة عصرا، وسيبدأ تطبيق القرار تجريبيًا بعد العيد ولمدة 3 أشهر.



