إدارة نادي الصناعة ترفض استقالة مدربها: "تصرفات مراهقين"

2024-04-11 21:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي اليوم الخميس، عن استغرابها من قرار مدرب الفريق صفوان عبد ألغني تقديم استقالته من تدريب الفريق.

واضافت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الفريق "يخوض منافسات دوري الكرة الممتاز التي بدأت ملامح المنافسة عليه تظهر بقوة وسط صراع كبير على حجز بطاقات التأهل إلى الدور الأخير من المنافسة".

ولفتت إدارة نادي الصناعة إلى أن "المدرب صفوان عبد ألغني تقدم بتأريخ 9-4 بطلب الى ادارة النادي من أجل السفر إلى الدوحة، لتحليل مباريات منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية وتم رفض الطلب بسبب استمرار منافسات دوري الكرة الممتاز، ومتبقي 6 مباريات حاسمة للفريق وهو ما لا يمكن الموافقة عليه تحت أي سبب من الأسباب".

وأكدت ادارة نادي الصناعة "رفض استقالة المدرب صفوان عبد الغني من تدريب الفريق، بناءً على العقد الموقع بين الطرفين، وتؤكد أن إدارة النادي ستحتفظ بكافة حقوقها القانونية، لأي ضرر سيتعرض له فريق كرة القدم، من خلال تصرفات مراهقة لا تستند للقانون ولا تحترم الالتزام بالعقود".