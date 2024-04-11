من سامسونج.. "هدايا العيد بقوة الذكاء الاصطناعي"

2024-04-11 21:42:24 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 11 أبريل 2024: في عيد الفطر المبارك، شارك بفرحة العطاء مع حملة سامسونج للإلكترونيات الترويجية لفترة محدودة تحت شعار "هدايا العيد بقوة الذكاء الاصطناعي" ، حيث تدعو الجمهور للاستمتاع بالعروض الحصرية على أجهزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الهواتف الذكية والتلفزيونات والأجهزة المنزليّة، بهدف جعل الاحتفال بهذا العيد تجربة استثنائيّة.

وبإمكان الشغوفين بالتكنولوجيا الآن ترقية أجهزتهم إلى أحدث أجهزة سامسونج بفضل العروض الجذّابة؛ والتي تتضمن خصومات كبيرة تصل إلى 32% على تشكيلة أجهزة سامسونج المعززة بالذكاء الاصطناعي من هواتف وتلفزيونات.

وتتوفر مجموعة متنوعة من العروض الحصريّة، مما يشجع عشاق التكنولوجيا على الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الموجودة في أحدث أجهزة جلاكسي، وتلفزيونات Neo QLED 8K.

احتفل بهذا العيد بطريقة مميّزة مع سامسونج، وسواء كنت تبحث عن تعزيز تواصلك أو تعزيز مستوى إنتاجيّتك أو حتى للترفيه؛ فإنّ أجهزة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي الحلّ الأمثل لك وبأسعار لا تُقاوم، ويُمكنك الحصول عليها عبر زيارة متجرنا الإلكتروني على الرابط

وتشمل العروض الحصرية – والتي تستمر حتى 22 إبريل- نسبة خصم 23% على تلفزيونات سامسونج Crystal UHD و QLED NeoوQLED ويمكنك الحصول عليها من خلال الرابط:

أما هواتف سامسونج المدعومة بالذكاء الاصنطاعي فتشمل العروض نسبة خصم 32% على هاتف Galaxy M14 5G، وخصم 25% على هاتف Galaxy M54 5G، أما هاتف Galaxy S23 Ultra فتأتي نسبة الخصم عليه 11% ويأتي معه غطاء حماية مصنوع من الجلد عالي الجودة FOC S23 Ultra Leather Case وساعة Galaxy Watch5 حيث تقدر قيمة هذه المجموعة التي تشتمل الغطاء والساعة بــ 444 ألف دينار عراقي، ويمكنك الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://www.samsung.com/