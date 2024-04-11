وزير الصدر يلمح لعدم اقتصار التيار الوطني على الشيعة: اهلا بالجميع

2024-04-11 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

لمح محمد صالح العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، الى عدم اقتصار (التيار الوطني الشيعي) على الشيعة.

وقال العراقي في تعليق على أحد اتباع الصدر عن "التيار الوطني الشيعي" الأسم البديل المرجح عن التيار الصدري، انه "امتداد لـ(نعم نعم للوطن)، ومكونات الوطن، فأهلا بالجميع".

وتباينت آراء الشارع العراقي مع ضج منصات التواصل الاجتماعي بعنوان جديد للتيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)، هو الأول من نوعه منذ سنوات وسط تحليلات سياسية على انها بداية العودة للمشهد العراقي في الانتخابات القادمة.

وقال السياسي المستقل أركان الدليمي لـ"بغداد اليوم"، ان "نشاط زعيم التيار الصدري في الآونة الأخيرة دليل على وجود حراك لتمهيد عوده تياره للمشهد مرة أخرى واعلان ولادة تيار الوطني الشيعي أكد باننا أمام سيناريو سياسي ربما يكون بداية الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية القادمة".



