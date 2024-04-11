مفتن يسلم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دعوة رسمية لزيارة بغداد

2024-04-11 22:00:03 - المصدر: واع





بغداد - واع

سلم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، دعوة رسمية لزيارة بغداد.

وقال بيان للجنة الاولمبية العراقية، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، انه "بناءً على الدعوةِ الرسميّة الموجهة من قبل اللجنة الأولمبية الدوليّة، التقى رئيسُ اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، رئيسَ اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، في مقرِ اللجنة الأولمبية الدوليّة بمدينة لوزان في سويسرا، بحضور الأمينُ العامّ للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد".

وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا سُبلَ التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين العراقية والدولية، وبما يخدم الحركة الأولمبية الرياضية في العراق، حيث اطلع باخ بشكلٍ مفصلٍ على الخطط والاستراتيجيات التي وضعت من قبل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذيّ للأولمبية العراقية، والتي تمتد لثماني سنوات حتى أولمبياد عام 2032، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير خلال شهر آذار الماضي، وتتضمن مراحلَ إعداد الرياضيين من أجل الارتقاء برياضة الإنجاز العالي، وتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة".

من جهته، أبدى رئيسُ اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، "إعجابه الكبير بالخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الأولمبية العراقية، واستعداد اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم الدعم المطلوب، وتسهيل كل الجوانب الفنيّة للعراق ورياضييه لتطوير رياضة الإنجاز العالي"، مقدماً في الوقت نفسه لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن شهادةَ الاعتراف الرسميّ بتأسيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عام 1948 مذيلةً بتوقيعه، عرفاناً وتقديراً بأهميةِ اللجنة الأولمبية العراقية، وعربوناً لدعم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، لما قدّمه من أفكارٍ ورؤى تخدم الحركةَ الأولمبية في العراق".

وتابع البيان، إن "مفتن التقى بالعديدَ من مسؤولي الأقسام المختلفة في اللجنة الأولمبية الدولية، منهم مدير التضامن الأولمبي جيمس ماكلود، ومدير قسم العلاقات المؤسساتية والحوكمة وجيروم بويفي، ومدير القسم الرياضي أوليفيه نيام، إضافة الى عدد آخر من المسؤولين، حيث استمع مفتن لشرحٍ مفصلٍ للبرامج المستقبليّة التي من الممكن أن تستفيد منها الحركة الأولمبية في العراق".

وفي اختتام اللقاء، قدّم مفتن "دعوةً رسميةً لرئيسِ اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لزيارةِ العراق في أقرب وقت"، بدوره "رحب باخ بالدعوة، ووعدَ بزيارة العراق، واللقاء بالمسؤولين بعد انتهاء دورةِ الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس صيف العام الحالي".