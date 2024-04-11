حالة جوية ممطرة قادمة بعد العيد.. خارطة بطقس العراق في الأيام القادمة

2024-04-11 22:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس، الى حالة جوية ممطرة جديدة قادمة الى العراق بعد نهاية عيد الفطر مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تابعته "بغداد اليوم"، ان "يوم الأحد المقبل سنشهد حالة جوية ممطرة جديدة تبدأ من جهة غرب نينوى والأنبار مساءً ثم تندفع الأمطار الخفيفة ليلا نحو بغداد وصلاح الدين" مبينا انه "الحالة يوم الأثنين ستشمل مناطق متفرقة من مدن البلاد وهي ضعيفة نسبياً حتى الآن مع متابعة تطوراتها".

وأشار الى، ان "الحالة الجوية بدأت بالضعف في مدن شمال البلاد كما يظهر في حركة السحب الملتقطة بواسطة الاقمار الاصطناعية، ويلاحظ بعض السحب الركامية الآن جهة دهوك وشمال صلاح الدين ربما تهطل منها زخات خفيفة".

وتوقع عطية "اجواء صافية غداً الجمعة في أغلب مدن البلاد عدا بعض التكونات الممطرة السريعة مساء الجمعة في مناطق محدودة من نينوى" مضيفا "يوم السبت ستكون الأجواء مابين صحو وغائم جزئيا، وتتكاثر السحب ليلاً".