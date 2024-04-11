2024-04-11 22:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أجاب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، على سبب اختيار تسمية التيار الوطني الشيعي. ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً: “ليش التيار الوطني الشيعي، مو التيار الوطني العراقي، أو التيار الوطني الشعبي، أو التيار الوطني الإسلامي”. وأجاب وزير الصدر: “الوطني: يعني العراقي الشعبي بكل طوائفه.. والشيعي: يعني الإسلامي”.

ظهرت المقالة وزير الصدر يشرح سبب اختيار تسمية “التيار الوطني الشيعي” أولاً على Eishan.