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وزير الصدر يشرح سبب اختيار تسمية “التيار الوطني الشيعي”

وزير الصدر يشرح سبب اختيار تسمية “التيار الوطني الشيعي”
وزير الصدر يشرح سبب اختيار تسمية “التيار الوطني الشيعي”
2024-04-11 22:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أجاب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، على سبب اختيار تسمية التيار الوطني الشيعي. ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً: “ليش التيار الوطني الشيعي، مو التيار الوطني العراقي، أو التيار الوطني الشعبي، أو التيار الوطني الإسلامي”. وأجاب وزير الصدر: “الوطني: يعني العراقي الشعبي بكل طوائفه.. والشيعي: يعني الإسلامي”.

ظهرت المقالة وزير الصدر يشرح سبب اختيار تسمية “التيار الوطني الشيعي” أولاً على Eishan.

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