2024-04-11 22:30:09 - المصدر: منصة إيشان

رأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط “مرتبط” بالعلاقة العراقية – الأمريكية. وقال السوداني في مقال بمجلة فورين أفايرز، إن “العلاقات العراقية – الأمريكية تحمل الكثير من القواسم المشتركة، والتعاون بين العراق وأمريكا سمح بإعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة”. وأضاف، أن “العلاقة بين الطرفين بحاجة إلى حماية […]

ظهرت المقالة السوداني “يربط” استقرار الشرق الأوسط بالعلاقة بين العراق وأمريكا: تحتاج لـ “حماية” أولاً على Eishan.