2024-04-11 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعيواجه المنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات نظيره البحريني غدا في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره في تايلاند.وذكر بيان للاتحاد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات سيواجه نظيره البحريني يوم غدٍ الجمعة في أولى مبارياته الودية، عند الساعةِ الثانية ظهراً بتوقيت العراق، ضمن معسكره التحضيريّ المُقام في العاصمةِ التايلاندية بانكوك، قبل الولوج في غمار نهائيات بطولة كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان الحالي".وأضاف البيان، أن "رئيس الوفد يحيى زغير حرص على التواجدِ في تدريباتِ المنتخب، بالإضافةِ إلى المُتابعةِ باستمرارٍ لجميع احتياجات وفد منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات، وتذليل كل الصعوبات التي تواجهه".وتابع، أنه "وقبل إجراءِ الحصة التدريبية، تحدث زغير إلى اللاعبين قائلاً: "لم يتبقَ على انطلاق البطولة سوى أيام قليلة، ولدينا ثقةٌ كبيرةٌ في أن تكونوا على قدرِ المسؤولية، وإفراح أبناء شعبكم، الذي ينتظر منكم أن تزفوا له فرحةَ التأهل إلى كأس العالم".وأشار، إلى أن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم، برئيسه ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذيّة كافة، على تواصلٍ مستمرٍ معي لمعرفةِ أخبار المنتخب، والوقوف على جاهزيته قبل الدخولِ في غمار البطولة".