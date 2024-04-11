ضغوط أمريكية على بغداد لاطلاق سراح ناشطة إسرائيلية مختطفة

2024-04-11 23:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، عن ممارسة "أعضاء في الحزب الديمقراطي ضمن الكونغرس الأمريكي" لضغوط على الحكومة العراقية عبر الإدارة الامريكية لتأمين اطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان الساسة الأمريكيين "منزعجين" من استمرار اختطاف المواطنة الإسرائيلية في العراق لاكثر من عام دون وجود أي جهود فعلية لتامين اطلاق سراحها،" مشددين على، ان "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عليها "ان تستغل العلاقات الإيجابية التي تحظى بها مع بغداد لتامين اطلاق سراح تسوركوف".

الصحيفة الإسرائيلية اكدت أيضا ان الساسة الأمريكيين طلبوا من بايدن تأمين اطلاق سراح تسوركوف قبل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى البيت الأبيض المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرين الى ان التهم التي اطلقت تجاهها بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي "غير صحيحة"، بحسب وصفهم.

يشار الى ان تسوركوف اعترفت في مقطع فيديو مصور بدخولها العراق تحت طلب من الموساد الإسرائيلي، مؤكدة انها عملت سابقا ضمن استخبارات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة الى تنسيقها مع وكالة الاستخبارات الامريكية السي أي ايه.

الصحيفة لم تكشف عن طبيعة الضغوط التي بات الساسة الامريكيون يمارسوها على بغداد لاطلاق سراح تسوركوف، مكتفية بالتأكيد على انهم "يحاولون" تأمين خروجها من العراق قبل موعد زيارة السوداني الى واشنطن.