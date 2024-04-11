نيجيرفان بارزاني يتلقى عدة رسائل من الهند وأرمينيا وتركيا تؤكد على تعزيز العلاقات

2024-04-11 23:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عدة رسائل تهنئة من كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمناسبة عيد الفطر.

‏وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم الخميس، أنه وإلى جانب التهنئة وتمنيات النجاح لنيجيرفان بارزاني ، تمنى كل من: رئيس الوزراء الهندي، ووزير الخارجية التركي، ورئيس وزراء أرمينيا ان يكون عيد الفطر خيرا للجميع، مؤكدين على رغبة بلدانهم في تطوير العلاقات مع اقليم كوردستان العراق.