نيجيرفان بارزاني يتلقى عدة رسائل من الهند وأرمينيا وتركيا تؤكد على تعزيز العلاقات
2024-04-11 23:36:04 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عدة رسائل تهنئة من كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمناسبة عيد الفطر.
وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم الخميس، أنه وإلى جانب التهنئة وتمنيات النجاح لنيجيرفان بارزاني ، تمنى كل من: رئيس الوزراء الهندي، ووزير الخارجية التركي، ورئيس وزراء أرمينيا ان يكون عيد الفطر خيرا للجميع، مؤكدين على رغبة بلدانهم في تطوير العلاقات مع اقليم كوردستان العراق.