القبض على أستاذ جامعي ورجل قانون بتهمة تهريب الآثار في النجف

2024-04-12 04:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على أستاذ جامعي وممثل قانوني بتهمة تهريب الآثار في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالقطع الأثرية في محافظة النجف وبالتحديد مفرق غماس، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وجمع المعلومات الكاملة وبعد أخذ الموافقات القضائية من قاضي تحقيق الجريمة المنظمة تم الانتقال إلى مكان الحادث والقبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود".

وأوضح أن "المتهم الأول يعمل أستاذاً جامعياً يسكن في حي العروبة بمحافظة الديوانية، والثاني شقيقه وعمله ممثل قانوني ويسكن في نفس الحي أيضاً".

وأشار المصدر إلى "ضبط 18 قطعة أثرية مختلفة الأنواع والأشكال، و33 حجراً على شكل خرز صغيرة مختلفة الأنواع والأشكال، بالإضافة إلى عتاد بندقية صيد (كسرية) وناظورين وسكين صغيرة و(قامة) ومعول ومجرفة صغير"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما تحت إشراف القضاء".