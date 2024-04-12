2024-04-12 04:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمصرع شخص بعد سقوطه من مصعد منزله في كركوك، في وقت شهدت فيه ديالى هجوماً مسلحاً طال أحد المنازل في المحافظة.

وقال مصدر في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه بعد أن انقطع سلك مصعد بيته الخاص وهوى من الطابق الثالث في منطقة رحيماوة شمال كركوك".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة والدفاع المدني حضروا لموقع الحادث وأخرجوا المدني من وسط المصعد الذي كان قد وضعه في منزله الجديد ولم يراعِ شروط السلامة المدنية في إنشاء المصعد".

وأكد المصدر، أن "القوة نقلت الجثة للطب العدلي وباشرت بالتحقيقات لمعرفة تفاصيل أخرى عن الحادث".

وفي السياق، أفاد مصدر في محافظة ديالى، بتعرض منزل إلى هجوم مسلح في قرية سراجق شمال مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منزل مواطن تعرض إلى هجوم مسلح بإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة في قرية سراجق شمال مدينة بعقوبة".

وأشار إلى أن "الحادث أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً توصلت من خلاله إلى الجناة".

وأوضح المصدر أن "المؤشرات الأولية للهجوم تفيد بأن سببه خلافات شخصية مع المواطن المستهدف، فيما تجري ملاحقة المتهمين بتنفيذ الهجوم من قبل قوات الشرطة للقبض عليهم".