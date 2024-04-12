إيطاليا تعتزم تعزيز التجارة مع الصين

2024-04-12 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا والصين تعتزمان تعزيز تجارتهما رغم انسحاب روما من اتفاقية طرق الحرير الجديدة مع بكين.

وقال تاياني: "علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كنا متنافسين وتباعدت مواقفنا بشأن قضايا معينة".

وكان تاياني يتحدث بعد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا والصين حضره وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي سافر إلى إيطاليا برفقة وفد من رواد الأعمال من بلاده.

وانسحبت إيطاليا في كانون الأول الماضي من اتفاقية طرق الحرير الجديدة مع الصين، وهو مشروع للبنية التحتية البحرية والبرية، بعد أربع سنوات من انضمامها إليها.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية