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جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل موقعة ريال مدريد

جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل موقعة ريال مدريد
جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل موقعة ريال مدريد
2024-04-12 09:06:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
تلقى  المدير الفني لمانشستر سيتي ( بيب جوارديولا)بعض الأنباء الجيدة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان الميرنجي قد تعادل (3-3) مع السيتيزينز، يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية: "جوارديولا يمكنه استعادة كيفين دي بروين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء الذهاب، بسبب مشاكل في المعدة".
وتابعت: "مالم يحدث انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون كيفين جاهزا لاستقبال ريال مدريد بملعب الاتحاد".
وأردفت: "الثنائي فيل فودين وكايل ووكر سيكون جاهزا ن أيضًا للمشاركة في اللقاء، بينما يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بمواجهة الإياب".
المصدر : كورة 

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