جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل موقعة ريال مدريد

2024-04-12 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى المدير الفني لمانشستر سيتي ( بيب جوارديولا)بعض الأنباء الجيدة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان الميرنجي قد تعادل (3-3) مع السيتيزينز، يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية: "جوارديولا يمكنه استعادة كيفين دي بروين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء الذهاب، بسبب مشاكل في المعدة".وتابعت: "مالم يحدث انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون كيفين جاهزا لاستقبال ريال مدريد بملعب الاتحاد".وأردفت: "الثنائي فيل فودين وكايل ووكر سيكون جاهزا ن أيضًا للمشاركة في اللقاء، بينما يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بمواجهة الإياب".المصدر : كورة