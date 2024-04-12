مدرب ميلان : لم نكن محظوظين بحكم مواجهة روما

2024-04-12 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأصر مدرب فريق ميلان ستيفانو بيولي على أن فريقه يجب أن يلعب على أعلى مستوى عندما يواجه روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.وسقط ميلان على أرضه في سان سيرو 0-1 أمام روما، فيما سيخوض الإياب بمعقل روما بالأوليمبيكو، الخميس المقبل.وقال بيولي في تصريحات أبرزها موقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "كان علينا اتخاذ خيارات أكثر وضوحا في الشوط الأول، إما الهجوم أو الانتظار والقيام بالمرتدات".وأضاف: "لم تكن أفضل أمسية لنا من الناحية الفنية، لقد ألقينا الكثير من الكرات داخل المنطقة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من العثور على كرة الهدف".وتابع: "لقد سددنا كثيرا من خارج المنطقة لأنهم أغلقوا المساحات بشكل جيد، ولم نكن دقيقين للغاية ونحن آسفون لذلك، الدقائق الـ90 المقبلة يجب أن نكون على أعلى مستوى لأننا نملك القدرة على ذلك".كانت هناك بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء، حيث اعترض ميلان على لقطة الهدف لوجود شك بتسلل على لوكاكو، كما لمست الكرة يد أبراهام داخل المنطقة.وحول أداء حكم اللقاء، علق بيولي: "أبراهام أراد أن يسدد الكرة بالرأس فأخذها بيده، للأسف لسنا محظوظين بهذا الحكم".وأردف: "علينا أن نستعد بشكل أفضل، ستكون لدينا كل الفرص للعب في الدور التالي، لكن سيتعين علينا زيادة مستوى سرعتنا ولعبنا".المصدر : كورة