أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

2024-04-12 09:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتراجع عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الامريكية هذا العام.

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

قصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية بدمشق في هجوم ترتب عليه توعد إيران بالانتقام، مما يفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب على غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال الأربعاء إن إسرائيل "يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب" على الهجوم.

وقال مسؤول امريكي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.