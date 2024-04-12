2024-04-12 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حالة الطقس ليوم السبت سيكون الجو فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأضاف البيان، أن "الطقس سيكون يوم الأحد على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأشار إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".