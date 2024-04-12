2024-04-12 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أحصت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المشاريع المنجزة فيما أعلنت عن اطلاق 27 مشروعاً بعد إقرار جداول الموازنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "عدد المشاريع الصحية المتلكئة بلغت 57 مشروعا"، لافتا الى انه "تم الشروع باستكمال هذه المشاريع".

وأضاف أن "من أوليات البرنامج الحكومي هو اتمام المشاريع المتلكئة وهو ما باشرت به الحكومة ومنذ يومها الاول وباشراف من وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي الذي كان متابعاً بشكل يومي لانجاز المشاريع الصحية المتلكئة".

واشار الى أن "عدد المشاريع المنجزة منذ بداية عمل الحكومة الحالية بلغت 43 مشروعاً"، مبينا أن "المشاريع التي تنتظر الاطلاق وكذلك من الممكن ان تكتمل خلال العام الحالي بحدود 27 مشروعاً".

وأكد البدر بانه "ستتم المباشرة بالعمل في هذه المشاريع في حال إقرار الموازنة والتخصيصات المالية اللازمة".