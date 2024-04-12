منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف يتعادل مع نظيره الأنغولي
2024-04-12 11:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تعادل منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف أمام نظيره الأنغولي صاحب المركز الثاني على مستوى العالم بهدفين لكل منهما.
وذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم لفاقدي الأطراف تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "منتخبنا الوطني تعادل أمس الخميس أمام نظيره الأنغولي بهدفين لكل منهما بعد تقديمه مستوى متميزاً".
يذكر أن منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف يعسكر حالياً في مدينة أنطاليا التركية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
تعادل منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف أمام نظيره الأنغولي صاحب المركز الثاني على مستوى العالم بهدفين لكل منهما.
وذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم لفاقدي الأطراف تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "منتخبنا الوطني تعادل أمس الخميس أمام نظيره الأنغولي بهدفين لكل منهما بعد تقديمه مستوى متميزاً".
يذكر أن منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف يعسكر حالياً في مدينة أنطاليا التركية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.