منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف يتعادل مع نظيره الأنغولي

2024-04-12 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف أمام نظيره الأنغولي صاحب المركز الثاني على مستوى العالم بهدفين لكل منهما.وذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم لفاقدي الأطراف تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "منتخبنا الوطني تعادل أمس الخميس أمام نظيره الأنغولي بهدفين لكل منهما بعد تقديمه مستوى متميزاً".يذكر أن منتخبنا الوطني لفاقدي الأطراف يعسكر حالياً في مدينة أنطاليا التركية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.