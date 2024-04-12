بنزيما يهدد بالرحيل عن قلعة العميد

2024-04-12 11:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

هدد كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، إدارة ناديه، بالرحيل عن قلعة العميد، بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي، بعد فوزه الكبير (4-1) على الاتحاد، مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وقال مصدر داخل اتحاد جدة إن "بنزيما أبلغ مسؤولي العميد بأنه غير راض تماما عن الفريق".

وتابع المصدر "بنزيما طالب بتجديد دماء اتحاد جدة، حتى لا يغادر صفوف الفريق في الصيف المقبل".

ونوه بأن "بنزيما أخبر أيضا إدارة الاتحاد بأن لاعبي الفريق غير متعاونين معه، ولا يجد نفسه في هذه التشكيلة، خاصة مع زميله عبد الرزاق حمد الله".

وأتم "كما أبدى اللاعب الفرنسي، عدم ارتياحه مع المدرب مارسيلو جاياردو، وطالب بتغيير المدير الفني، لأن ما حدث في سوق الانتقالات كان مخالفا للوعود التي حصل عليها فور انضمامه".

المصدر: كوورة