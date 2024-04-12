2024-04-12 11:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت صحة ديالى، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، خلو سجلات الطوارئ في جميع مستشفياتها من تسجيل اي إصابات بسب الألعاب المثيرة للعنف.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "جميع ردهات الطوارئ بمستشفيات ديالى لم تسجل اي إصابة للأطفال نتيجة الألعاب المثيرة للعنف". في إشارة الى - العاب الصجم- التي تؤدي في بعض الأحيان الى عاهات مستديمة بسبب الإصابات المباشرة بالعين.

وأضاف العزاوي، ان "ديالى تعيش عيدا استثنائيا لأول مرة منذ سنوات"، لافتا الى ان "خطة التوعية المكثفة التي انطلقت قبل عيد الفطر بعدة أيام لتوعية الأهالي بخطورة الألعاب والتنسيق مع قيادة الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم ببيعها في الأسواق والازقة أسهمت في تقليص نسب بيعها بمعدلات عالية لكن الأهم هي التوعية المجتمعية".

وأشار الى ان "تفاعل الأهالي مع دعوات وتحذيرات الصحة كانت لها الأثر الأبرز في عدم تسجيل اي إصابات للأطفال ولأول مرة منذ سنوات طويلة".

يشار الى انه لا تكاد تمر مناسبة في العراق، حتى تتكشف مظاهر العنف بين المدنيين، وتظهر جليا بين الأطفال في مناسبات الأعياد، لتنقلب الشوارع الى "ساحات حرب" تؤدي الى "تشوهات" وربما حتى "اعاقات دائمة" في بعض الحالات، نتيجة لكثافة انتشار الأسلحة البلاستيكية من غير ضابط لها، الا عبر بيانات وإجراءات لا تمنع و لا تغني عن الإصابات التي تسجلها وزارة الصحة في كل مناسبة.

ويعزو خبراء ومختصون في العلوم الاجتماعية والنفسية ازدياد إقبال الأطفال على التسلية بالأسلحة والألعاب النارية والمفرقعات، إلى طبيعة الأحداث التي عاشتها البلاد وما زالت تحت وطأتها من حروب واقتتال ونزعات وتقاليد ضربت بجذورها عقلية الفرد بما يأصّل ثقافة العنف.