2024-04-12 11:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من يوم غد السبت. وذكرت الهيئة، في بيان، إن “حالة الطقس ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً”. وأضاف البيان أن “الطقس سيكون يوم الأحد على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً”. وأشار إلى أن “الاثنين […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية تحدد مواعيد ارتفاع درجات الحرارة وموجات الأمطار الجديدة أولاً على Eishan.