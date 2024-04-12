2024-04-12 11:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الجمعة، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره. وذكر المالكي في بيان “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”. وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة […]

ظهرت المقالة مقترح نيابي لاستبدال العقوبات الخاصة بـ”الحريات” بمبالغ مالية أولاً على Eishan.