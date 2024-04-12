أسعار الذهب ترتفع لتصل إلى ذروة تاريخية وسط التوترات الجيوسياسية

2024-04-12 11:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتصل إلى ذروة تاريخية حيث حافظت مشتريات البنك المركزي وسط التوترات الجيوسياسية على زخم المعدن الأصفر، في حين فشلت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في إضعاف جاذبية السبائك.

وبحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولارا للأوقية.

وسجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الساخنة الأخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يستعد للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وربح أكثر من 15٪ حتى الآن لهذا العام.

وفي أماكن أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ في خفضها في أقرب وقت في يونيو.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولارا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.