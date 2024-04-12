2024-04-12 12:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن إيران أجلت هجوما ضد إسرائيل في اللحظة الأخيرة بسبب التحذيرات الأمريكية لكنه لا يزال “متوقعاً”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، قوله إن “الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين عبر ما وصفها بالقنوات السرية، مشيراً إلى واشنطن تبعث رسائل لطهران تحذرها من مهاجمة إسرائيل. وأضاف المسؤول أن الزيارة الحالية لقائد القيادة […]

ظهرت المقالة صحيفة عبرية تكشف عن تواصل “سرّي” مع إيران: أجَّلت هجومها ضد إسرائيل أولاً على Eishan.