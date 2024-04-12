2024-04-12 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق بمحطة وقود الرميثة في المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل محطة وقود الرميثة الجديدة الحكومية في قضاء الرميثة بمحطة المثنى صباح اليوم الجمعة".وأضاف أن"فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اندلعت داخل ثماني مضخات وقود ومسقف المحطة وعجلة مدنية، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار الى أن"سبب الحادث كان نتيجة إهمال أحد المواطنين أثناء التزود بالوقود حسب كامرات المراقبة والذي أشعل الحادث بادئ الأمر".