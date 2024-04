سعر صرف الدولار أمام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة

2024-04-12 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملة الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الجمعة المصادف 12 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 148250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 148750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية...

