2024-04-12 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الجمعة 12 نيسان أبريل من برج الحمل.مولود الحمل هو علامة الذات وهو الحملة العنيفة لاحقاق حق الفرد في أن يعيش حياة الحرية الحقيقية يتمتع مولود اليوم من برج الحمل بطاقة لا محدودة وتفاؤل وجراة نادرة فهو الرائد في البحث عن عالم جديد وهو قصة النجاح...

