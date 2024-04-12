2024-04-12 12:42:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السوداني

أعلنت إدارة نادي نفط ميسان، اليوم الجمعة، عن تسمية علي عبد الجبار مدرباً لفريقها الكروي لتكملة مشوار الفريق في دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع ) إن "إدارة نادي نفط ميسان سمّت علي عبد الجبار مدرباً لفرسان المملكة خلفاً للمدرب محمد علي كريم الذي قدم استقالته بعد الخسارة أمام القوة الجوية في بطولة الكأس".

وأضاف أن "الكادر الفني الجديد شمل أيضاً ضياء سالم و مخلد علي مع استمرار الكابتن صالح سلطان مدرباً للحراس و التونسي أحمد قراجة مدرباً للياقة البدنية".

يذكر أن علي عبد الجبار هو المدرب الثالث لفريق نفط ميسان هذا الموسم بعد الأردني هيثم الشبول ومحمد علي كريم.