2024-04-12 12:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، يوم الجمعة، عدم استدعاء لاعبين جدد للمنتخب، بعد إصابة اللاعبين عمر عبد مجباس، ومحمد هيثم، خلال المعسكر التدريبي الحالي في قطر.

وقال شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إنه لم يستدع أي لاعب بعد مغادرة لاعبين اثنين جراء إصابتهما بمعسكر قطر، وأن غيابهما لن يؤثر على العدد، مردفاً: "لدينا الآن 23 لاعباً وهو العدد المطلوب الا في حالة اصابة اي لاعب من الـ23 حينها سنبحث عن لاعبين للتعويض".

وأوضح أنه "أغلق ملف اللاعبين وثقته كبيرة بجميع اللاعبين الحاليين، وأنهم سيمثلون المنتخب الأولمبي خير تمثيل في البطولة الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 المقررة انطلاقها يوم 15 من الشهر الحالي في قطر".

وتابع حديثه: "كنا قد وجهنا الدعوة لجميع لاعبي المنتخب الوطني المحترفين الذين تسمح أعمارهم بالتواجد في البطولة لكن هناك أندية رفضت تفريغ اللاعبين وبعض الأندية سمحت للاعبين بالتواجد".

ونفى مدرب المنتخب الاولمبي، انه قد وضع في مفكرته ثلاثة لاعبين لتعويض غياب عمر عبد مجباس ومحمد هيثم في حال الحاجة لهم وهم لاعب الميناء سجاد علاء ومهاجم النفط كرار علاء ومهاجم دهوك ذو الفقار يونس.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد خسر أمس الخميس، أمام نظيره الياباني بنتيجة 0-1 في آخر مباراة ودية خاضها قبل الدخول في نهائيات آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.