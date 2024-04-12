ملعب كربلاء يؤكد جاهزيته للقاء فريقي العهد والنهضة في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

2024-04-12 12:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير ملعب كربلاء مهند الجراح، يوم الجمعة، بأن إدارة الملعب نسقت عملها بشأن استضافة ملعب كربلاء "30 ألف متفرج"، لمباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب القارة عند الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الجراح لوكالة شفق نيوز إن "إدارة الملعب هيأت الملعب الرئيسي وأصبح جاهزاً من كل النواحي التنظيمية لاستضافة مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي العهد اللبناني، والنهضة العُماني، وكذلك ملعب التدريب الثاني للفريقين".

واضاف ان "فريق العهد بعد وصوله أمس، سيجري اليوم الجمعة أولى الوحدات التدريبية له على ملعب التدريب عند الساعة 7 مساءً".

واضاف ان "تدريبات فريق النهضة العماني الذي من المؤمل ان يصل يوم غد السبت، ستبدأ يوم غد في وقت لا يتعارض مع تدريبات العهد".

وأوضح أن "تدريبات الفريقين في ملعب التدريب سيكون من يوم غد السبت بالتعاقب"، مبيناً ان "الوحدة التدريبية لنادي العهد ستبدأ عند الساعة الخامسة عصراً، أما الوحدة التدريبية لنادي النهضة ستكون عند الساعة السابعة".

واشار الى انه "لا يوجد اي وحدة تدريبية للفريقين على الملعب الأول حسب قانون الاتحاد الآسيوي فقط 50 دقيقة قبل بدء المباراة يوم الثلاثاء والتي تنطلق في الساعة السادسة مساءً".

وأكد أن "المباراة هي ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب كربلاء الدولي حدثا رياضيا يكون طرفاه ليست من الاندية العراقية"، مبينا أن "الملعب استضاف سابقا مباراة نادي الجيش السوري مع نادي نواذيبو الموريتاني ضمن بطولة كأس الأندية العربية وتحت إشراف الاتحاد العربي ، كما استضاف عدة منتخبات الشقيقة ضمن بطولتي غرب اسيا".

وكان وفد اسيوي زار ملعب كربلاء للتاكد من جاهزيته قبل استضافة نهائي البطولة، وقد أشاد الوفد بجاهزية الملعب الذي يستوعب 30 ألف متفرج وتشرف عليه وزارة الشباب والرياضة.