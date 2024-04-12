من ثلاثة محاور.. الداخلية تعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر

2024-04-12 12:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، اعتماد وزارة الداخلية استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر.

وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم" ،ان "الاتجار بالبشر من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة بمعدلات متفاوتة بالمحافظات وهي تأخذ صورا عديدة حددها القانون ووضع إزاء كل منها العقوبات الرادعة بما بحفظ حقوق الانسان".

وأضاف اسكندر، ان "وزارة الداخلية اعتمدت بشكل فعلي استراتيجية شاملة من 3 محاور هي تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات نوعية لتفكيك الشبكات المتورطة بالاتجار بالبشر وخلق راي عام من خلال توعية المجتمع بخطورة هذا الظاهرة وسبل التعاون مع القوى الامنية".

وأشار الى ان "الداخلية نجحت في تقليص تداعيات عدة ظواهر سلبية في العراق ومنها الاتجار بالبشر من خلال جهد امني مكثف اخذ مسارات متعددة في الأشهر الماضية".

وتعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر الخطيرة التي انتشرت داخل المجتمع، حيث سعت وزارة الداخلية لاحتوائها من خلال إجراءات مشددة اسفرت عن القاء القبض على العديد من المتورطين بها وافشال العديد من محاولات بيع الأطفال او المتاجرة بالأعضاء البشرية.