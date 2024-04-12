بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن حريق محطة وقود الرميثة

2024-04-12 13:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، تفاصيل جديدة عن حادثة حريق محطة وقود الرميثة بمحافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل محطة وقود الرميثة الجديدة الحكومية في قضاء الرميثة بمحطة المثنى صباح اليوم".

واضافت: "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران التي اندلعت داخل ثماني مضخات وقود ومسقف المحطة وعجلة مدنية، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأوضحت أن "الحادث كان نتيجة إهمال أحد المواطنين أثناء التزود بالوقود حسب كآمرات المراقبة والذي أشعل الحادث بادئ الأمر".





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