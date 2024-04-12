2024-04-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواجه منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة نظيره البحريني في مباراة ودية ضمن معسكره التحضيريّ المُقام في العاصمةِ التايلاندية بانكوك، قبل الولوج في غمار نهائيات بطولة كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان الحالي.وقال عضو الاتحاد المركزي يحيى زغير في بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): " لم يتبقَ على انطلاق البطولة إلا أيام قليلة، لدينا ثقةٌ كبيرةٌ في أن يكون الفريق العراقي على قدرِ المسؤولية، وإفراح أبناء شعبنا الذي ينتظر فرحةَ التأهل إلى كأس العالم".وأضاف أن "منتخب أسود الرافدين كان قد أجرى مساء يوم أمس الخميس، تدريباته اليومية في صالةِ بانكوك أرينا، حيث عمد الجهازُ الفنيّ على تطبيقِ الجمل التكتيكيّة والفنيّة، قبل أن تختتمَ الحصةَ التدريبيّة بإقامةِ مناورةٍ على كاملِ الملعب تركزت على بناءِ اللعب وفقاً للتكتيكِ المُخصص.وخاض حراسُ المرمى، الثلاثي زاهر مهدي ومحمد سامي وحسين أحمد، تدريباتٍ منفردةً تحت إشرافِ مدرب الحراس مايكول جونتاس، واشتملت على بعض الفقراتِ القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفةٍ على المرمى والكرات العرضية".يذكر أن منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات سيلعب في المجموعةِ الثانية إلى جانب منتخبات السعودية وأوزبكستان وأستراليا، ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويقابل منتخبنا في السابع عشر من شهر نيسان الحالي في أولى مبارياته المنتخبَ السعودي، بينما يواجه منتخبَ أوزبكستان في التاسع عشر، ويختتم مواجهاتَ هذه المجموعة بمقابلةِ المنتخب الأسترالي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.