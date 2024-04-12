2024-04-12 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

حددت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، موعد استلام أول كميات للحنطة المسوقة من محافظة البصرة، فيما أعلنت وجود مليون و800 ألف طن في المخازن، أشارت الى أن رئيس الوزراء وجه بتأمين الاستحقاقات المالية للفلاحين.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة باشرت بموسم تسويق الحنطة وفي مخازنها مليون و 800 ألف طن من الحنطة المسوقة في العام الماضي"، لافتاً الى أن "الوزارة ستباشر في الأسبوع المقبل باستلام أول كمية من الحنطة المسوقة من محافظة البصرة أي بعد العيد مباشرة".

وأضاف أن "الوزارة مقبلة على موسم أفضل من الموسم الماضي، لاسيما فيما يتعلق بموضوع توزيع المبالغ المالية على الفلاحين"، مبيناً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال اجتماع انعقد مؤخراً لمناقشة الموسم التسويقي أكد على وزيرة المالية بتخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها على الفلاحين أولاً بأول لتكملة نجاح موسم العام الماضي".

وأعلن وزير التجارة أثير الغريري يوم أمس الخميس انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي أكد، استلام أولى كميات الحنطة المسوقة من المزارعين صباح أمس الخميس، وأضاف" أن الشركة بجميع فروعها على استعداد تام لاستقبال موسم (البركة والإبداع) وبهذا نعلن عن بدايته ليكون الموسم الأبرز والأهم في تاريخ الشركة العريق".

وأشار إلى" أن انطلاقة الموسم بدأت من محافظة المثنى، داعياً الجميع إلى بذل كافة الجهود لتحقيق هدف النجاح والتميز في هذا الموسم ".

وشدد الكرعاوي "على مواصلة العمل لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول للوصول إلى الاكتفاء الذاتي المرتقب.