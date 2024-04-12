اصابة شخص بحادث سير "غريب" في مصيف كلي علي بيك (صور)

2024-04-12 14:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

أعلنت مديرية المرور في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، عن تسجيل حادث مروري "غريب" أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سيارة شيفروليه من دون سائق طراز (تاهو) تدحرجت من مرآب واقع في بمنطقة مرتفعة بمصيف شلال (كلي بيك) قبل أن تسقط فوق سيارة أجرة آخرى من نوع نيسان".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن إصابة شخص بجروح وتم نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج" ، داعية "سواق المركبات إلى التأكد التام من إحكام إيقاف مركباتهم قبل مغادرتها والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على السلامة العامة".







