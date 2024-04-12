2024-04-12 14:18:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الخميس، عن ممارسة “أعضاء في الحزب الديمقراطي ضمن الكونغرس الأميركي” لضغوط على الحكومة العراقية عبر الإدارة الأميركية لتأمين إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف. وذكرت الصحيفة، في تقرير، إن الساسة الأميركيين “منزعجون” من استمرار اختطاف المواطنة الإسرائيلية في العراق لاكثر من عام دون وجود أي جهود […]

ظهرت المقالة خلال زيارته لواشنطن.. الكونغرس يسعى لمفاتحة السوداني بشأن مصير “تسوركوف” أولاً على Eishan.