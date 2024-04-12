2024-04-12 14:18:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف مسؤولون عراقيون عن حاجة حكومة محمد شياع السوداني، إلى وقت إضافي من أجل ملف إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، والخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين البلدين. ويعد خور عبد الله ممراً مائياً ضيقاً يفصل بين العراق والكويت، ويشكّل أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود […]

ظهرت المقالة “خور عبد الله” يعود للواجهة.. العراق يدرس تعديل الاتفاقيات مع الكويت أولاً على Eishan.