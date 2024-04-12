مكية يعلن قرب إطلاق فرصة استثمارية جديدة لمعالجة النفايات في بغداد

2024-04-12 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الجمعة، عن إطلاق فرصة استثمارية جديدة لمعالجة النفايات في بغداد، فيما أشار الى وجود شركات عالمية تقدمت على مشروع توليد الكهرباء بحرق النفايات.وقال مكية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"في ظل توجيهات رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي الخدمي شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار الدخول الى الملف الإصلاحي البيئي ولأول مرة وأخذت على عاتقها جمع المختصين من الجهات القطاعية الخاصة من وزارتي الكهرباء والبيئة وأمانة بغداد لوضع الحلول الناجعة لمعالجة الملف البيئي المعقد".وأشار الى أن" هناك اجتماعات خلال 11 شهراً نتج عنها إعلان الفرصة الاستثمارية الأولى في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى وسيكون المشروع بطاقة 3 آلاف طن من النفايات تسلمها أمانة بغداد الى الجهة المستثمرة في منطقة النهروان ".وأضاف أن "المشروع سيعالج أثراً بيئياً كبيراً داخل بغداد، ونأمل بالمشروع الآخر في جانب الكرخ أن يرى النور بعد استكمال الجهات القطاعية للشروع بإعلانه فرصة استثمارية ثانية".وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن" بغداد تنتج 9 آلاف طن من النفايات يومياً وهذا يعني نحن بحاجة الى ثلاث محطات لتوليد الطاقة من النفايات"، مبيناً: "نحن أمام ملف بيئي صعب للغاية، لأن التدهور البيئي للمياه الجوفية والهواء على التربة وصحة الإنسان، وهذه المشاريع سوف تعالجها ونأمل بتعميمها على جميع المحافظات".وتابع أن "الشركات المتقدمة على مشروع توليد الكهرباء من خلال حرق النفايات أغلبها عالمية ومنها أجنبية وأمريكية وفنلندية وخليجية إضافة الى شركات محلية".