إدارة نادي الصناعة ترفض استقالة المدرب صفوان عبد الغني

2024-04-12 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدت الهيأة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي استغرابها من قرار مدرب الفريق صفوان عبد الغني تقديم استقالته من تدريب الفريق.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي الصناعة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "إدارة النادي ترفض استقالة مدرب فريقها الكروي صفوان عبد الغني، لاسيما أن الفريق يخوض منافسات دوري الكرة الممتاز التي بدأت ملامح المنافسة عليه تظهر بقوة وسط صراع كبير على حجز بطاقات التأهل إلى الدور الأخير من المنافسة".وأكدت إدارة نادي الصناعة في البيان أن "المدرب صفوان عبد الغني تقدم بتأريخ 9-4 بطلب الى إدارة النادي من أجل السفر إلى الدوحة، لتحليل مباريات منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، وتم رفض الطلب بسبب استمرار منافسات دوري الكرة الممتاز، ومتبقي 6 مباريات حاسمة للفريق، وهو ما لا يمكن الموافقة عليه تحت أي سبب من الأسباب".وأكدت إدارة نادي الصناعة رفضها استقالة المدرب صفوان عبد الغني من تدريب الفريق، بناءً على العقد الموقع بين الطرفين، وتؤكد أن إدارة النادي ستحتفظ بكافة حقوقها القانونية، لأي ضرر سيتعرض له فريق كرة القدم، من خلال تصرفات لا تستند للقانون ولا تحترم الالتزام بالعقود".