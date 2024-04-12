تلميحات البنك الأوروبي تهوي باليورو لأدنى مستوى منذ منتصف العام الماضي

2024-04-12 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

منيت عملة اليورو بخسائر خلال تعاملات اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في وقت قريب.

ونزل اليورو إلى 1.0674 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وسجل انخفاضا في أحدث تداولات نسبته 0.47 بالمئة مسجلا ما يزيد قليلا فحسب عن هذا المستوى.

والعملة الأوروبية الموحدة في سبيلها لتسجيل تراجع نسبته 1.5 بالمئة منذ الاثنين، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف العام

كما هبط الين الياباني لمستوى جديد هو الأقل في 34 عاما مقابل الدولار الذي واصل الارتفاع مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر إزاء مؤشرات من المسؤولين على تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفاعا نسبته 0.38 بالمئة في أحدث تعاملات وبلغ 105.67 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. وقفز هذا الأسبوع بنسبة 1.3 بالمئة في أكبر زيادة في خمسة أيام منذ مايو 2023.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أقل مستوى منذ ديسمبر بضغط من قوة الدولار وتراجع 0.34 بالمئة مسجلا 1.2511 دولار.

وسبق للبنك المركزي الأوروبي أن ألمح في وقت سابق، إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحا في الصيف بالنظر لتراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.