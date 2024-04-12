فيديو.. اللحظات الاولى لمقتل شاب بعملية تسليب في منطقة العشار بالبصرة

2024-04-12 15:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، بمقتل شاب إثر عملية تسليب لدراجته النارية في منطقة العشار بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن " ثلاثة مسلحين فتحوا النار على شاب في منطقة العشار خلال عملية تسليب لدراجته، ما ادى الى مقتله".

كما حصلت "بغداد اليوم"، على مقطع فيديو يوثق عملية التسليب من قبل المسلحين الثلاثة، ويظهر اللحظات الاولى لاطلاق النار على الشاب البصري في منطقة العشار.









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