2024-04-12 15:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، القبض على أربعة متهمين بـ"نزاع عشائري" شمال المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد وقوع مشاجرة في قضاء كميت تحركت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة القضاء وفوج ميسان التكتيكي والشرطة الاتحادية وفوج طوارئ ميسان الرابع وقاطع نجدة الكميت الى مكان الحادث".

وأضاف البيان، أن "القوة تمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين وفض المشاجرة"، موضحًا أن "المشاجرة لم تؤدي الى اي اضرار مادية او الحاق الضرر الجسيم بأرواح المواطنين".

وتابع أن "الحصيلة الأولية لعمليات البحث والمطاردة هي إلقاء القبض على 4 متهمين من طرفي المشاجرة"، مؤكداً " اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الأمني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليًا".