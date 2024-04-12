السوداني: نحن بحاجة إلى حماية شراكتنا الإستراتيجية مع اميركا

2024-04-12 15:00:10 - المصدر: قناة الثامنة

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 15 نيسان الجاري خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن فرصة لوضع الشراكة العراقية - الأمريكية على أساس أكثر استدامة. واوضح رئيس الوزراء في مقال بمجلة فورين أفايرز "ان الولايات المتحدة ساعدت قبل عقدين من الزمن، الشعب العراقي على الإطاحة بنظام صدام حسين الديكتاتوري ووضع الأسس لنظام ديمقراطي، مكّن ذلك العراقيين من تذوق الحرية لأول مرة، والقضاء على الاضطهاد وإساءة استخدام الموارد التي تسببت في مشاكل ليس فقط لبلدي ولكن أيضا للمنطقة على نطاق أوسع". وأضاف، "وخلال هذين العقدين مرت العلاقات العراقية - الأمريكية بمراحل متعددة من الصعود