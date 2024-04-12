كيف سيكون الرد الايراني على اسرائيل

2024-04-12 15:00:10 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت الصحف والمصادر الاميركية ان ايران سترد بقوة على اسرائيل، وان تل ابيب بدأت تستعد بالفعل لضربات ايرانية محتملة. تقارير استخباراتية أميركية بينت أن هجومًا على الأصول الإسرائيلية من قبل إيران أو وكلائها قد يكون وشيكًا، ردا على استهداف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق ، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأردفت الصحيفة أن مسؤولي الدفاع الأميركيين حذروا من أن إيران قد تستخدم قواتها العسكرية هذه المرة لإظهار رد قوي على مقتل القيادي بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي، فقد صرّح مسؤول أميركي للصحيفة أن الولايات المتحدة تواصلت مع دول المنطقة لتطلب منها حث إيران على تجنب التصعيد، وأن المسؤول عن العمليات