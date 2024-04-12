الداخلية: البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات

2024-04-12 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات.وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك تنسيقاً مسبقاً مع وزارة التجارة والتخطيط ومفوضية الانتخابات لتكون البطاقة الوطنية هي الأساس في جميع التعاملات".وأشار الى أن" أساس الحوكمة الالكترونية في البطاقة الوطنية بأن بياناتها حقيقية، بالإضافة الى وجود صورة الوجه وبصمة العين والأصابع وجميع تلك الأمور لم تكن موجودة في سجلات الأحوال".وأضاف الخفاجي أنه "يمكن الاستدلال عن أي مواطن في منظومة البطاقة الوطنية بسهولة، لذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوليا اهتماماً كبيراً بالمشروع والكوادر قادرة على تسجيل جميع العراقيين".