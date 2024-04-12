2024-04-12 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقيم رابطةُ الليغا في العراق، بالتعاونِ مع اللجنةِ الفنيّة والتطوير في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، ورشةً تدريبيةً لمدربي الأنديةِ المُشاركة في دوري الشباب تحت 20 عاماً فقط، والبالغ عددها (۳۱) نادياً، للفترة من 19 ولغاية 21 / 4 / 2024، والتي ستقام في كليةِ التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد.وقال الأمينُ العامّ لاتحاد الكرة محمد فرحان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع) : إن "الورشةَ التدريبيّة ستتخللها محاضرات نظرية وعملية،مبيناً أن الحُضورَ يعدُّ إلزامياً لمدربِ الفريق حصرا ".ودعا فرحان الأنديةَ إلى تَرشيحِ مدربٍ لفريق الشباب تحت 20 عاماً، والمسجل لدى لجنةِ المسابقات، ولا يحق ترشيحُ المساعدين، مع نُسخةٍ من الشهادةِ التدريبيّة الآسيويّة حصراً لمدربِ الفريق، ونسخةٍ من جوازِ السفر أيضاً، علماً أن الحضورَ سيكون الساعةَ الثامنة صباحاً في (كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد)، داعياً الأنديةَ إلى إرسالِ ما مطلوبٌ خلال 72 ساعة".