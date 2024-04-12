2024-04-12 16:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، عودة الامطار في الأقسام الشمالية من العراق بسبب منخفض متوسط الفعالية.

وتوقع الزيادي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، "استمرار الأجواء اللطيفة في اليومين المقبلين خصوصا يوم غدٍ السبت بسبب نشاط الرياح الشمالية المعتدلة".

وأضاف الزيادي، انه "ابتداءً من يوم الأحد تعاود الأمطار في الأقسام الشمالية بسبب منخفض ممطر متوسط الفعالية يتعمق ظهر الأحد في باقي المدن الوسطى والجنوبية، مؤدياً إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة متفرقة غالباً في أماكن متعددة بين مكان وآخر".

وتابع ان "الحالة تنحسر يوم الثلاثاء المقبل ثم تستقر الأجواء"، مرجحا "ارتفاع درجات الحرارة تصاعديا الحرارة خصوصا في 19 نسيان الحالي".



